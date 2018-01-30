السفير السعودي: الأعياد الوطنية مناسبات غالية وعلامات بارزة في تاريخ الكويت

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:23 30/01/2018 حدث بتاريخ: 14:24 30/01/2018

أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز عن تهنئته دولة الكويت الشقيقة بمرور 57 عاما على الاستقلال و27 عاما على ملحمة التحرير و12 عاما على تولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم مؤكدا أن كلا من هذه المناسبات الغالية تمثل علامات بارزة في التاريخ الكويتي الحديث.

وقال السفير السعودي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية إن "حكام الكويت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أرسوا دعائم الحكم الرشيد فيها بكل حكمة واقتدار حتى تسلم مسند الإمارة من بعدهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي واصل قيادة المسيرة بما حباه الله من مقومات القيادة ولما يتمتع به سموه من دراية وخبرة تراكمت خلال سنوات توليه المسؤولية في مراكز مختلفة في منظومة الحكم الكويتي".

وأضاف أن مرور 57 عاما على استقلال الكويت "يذكرنا بجهود الأجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاما ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا".

وأشار الى أن ذكرى يوم التحرير المجيد "تذكرنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الكويت الأبي وشهداؤه الأبرار خلال فترة الغزو المريرة ومثل ذلك اليوم بداية مرحلة جديدة في تاريخ الكويت المعاصر خرجت فيها من محنة العدوان والاحتلال واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تتعافى من آثاره وتتجاوزها".

وأوضح أن الكويت واصلت بعد محنة الغزو مسيرة النمو والازدهار واستمرت في دورها النشط مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كعنصر فعال في المجتمع الدولي يسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وأضاف أن "مرور 12 عاما حافلة بالإنجازات على تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم أكدت تمكنه من قيادة دفة الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها وتاريخ المنطقة موفرا لها القيادة القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومواصلة مسيرة التنمية والبناء".

وأكد السفير الفايز متانة العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في عهود حكام الدولتين الشقيقتين الذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما وصولا إلى عهدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحفظهما الله وهي علاقات تزداد وثوقا يوما بعد يوم حتى أصبحت مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وتقدم في ختام تصريحه بالتهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله وإلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق بحلول هذه المناسبات الوطنية المجيدة.

ودعا الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت وشقيقتها المملكة العربية السعودية نعم الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظهما من كل سوء ومكروه.