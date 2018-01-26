الوزير الجبري: نرحب بالفنانين السعوديين وسنطبق القوانين على كل من يسيء لدولة خليجية

وزير الاعلام ناصر الجبري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:27 26/01/2018 حدث بتاريخ: 20:27 26/01/2018

أكد وزير الإعلام محمد الجبري أن العلاقات الكويتية السعودية علاقات راسخة ومتجذرة برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

وأوضح الوزير الجبري في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن دولة الكويت تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الاصعدة.

وأعرب عن ترحيب وزارة الإعلام الكويتية بكافة أجهزتها بالزملاء الإعلاميين والفنانين السعوديين في إطار التعاون المشترك والبناء بين وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام بدولة الكويت.

وأكد الجبري عزم وزارة الإعلام مواصلة نهجها في تطبيق القوانيين لكل من يسيئ في مختلف وسائل الإعلام لدولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ناشد وسائل الإعلام المختلفة المساهمة في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم الشعوب والمؤسسات الخليجية ويوحد صفها.