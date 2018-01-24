تأكيدا لـ "كويت نيوز"/ خالد الجارالله: أبلغت السفير السعودي رفض الكويت واستهجانها للاساءة للوزير الروصان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:50 24/01/2018 حدث بتاريخ: 23:50 24/01/2018

تأكيدا للخبر الذي انفردت فيه "كويت نيوز" حول الاحتجاج الكويتي عن اساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، قال نائب رئيس وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أنه أبلغ السفير السعودي عبدالعزيز الفايز خلال لقاءه أمس الأول رفض الخارجية الكويتية واستهجانها للاساءة التي تعرض لها وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان.

جاء ذلك في تصريح للجارالله للصحفيين خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الهندية مساء اليوم بمناسبة عيد الاستقلال الهندي.

وقال الجارالله نحن على ثقة بأن المملكة حريصة على العلاقات الاخوية وتنأى بها عن أي اساءة.