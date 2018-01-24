الخارجية الكويتية تنفي "الاستدعاء" وتتفادى التعليق على "الاحتجاج" مما يؤكده

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:02 24/01/2018 حدث بتاريخ: 16:02 24/01/2018

حاولت وزارة الخارجية الكويتية تدارك "الأثر الدبلوماسي" لما كشفته "كويت نيوز" من استدعاء السفير السعودي عبدالعزيز الفايز وابلاغه احتجاج الكويت على اساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ بنفي "الإستدعاء".

إلا أن "الخارجية" لم تنفي الخبر الأساسي المتعلق بالاحتجاج الذي أبلغه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله للسفير السعودي.

وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا "تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ما ذكر نقلا عن مصدر دبلوماسي تضمن استدعاء وزارة الخارجية لسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة للالتقاء بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة لم تستدع السفير السعودي".

وأضافت "وأن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة كما ورد في الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وطالب المصدر متداولي تلك الأخبار تحري الدقة في نشرها."

وتؤكد "كويت نيوز" مجددا على صحة خبرها بالاحتجاج الذي أبلغه الجارالله الى السفير السعودي الفايز خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على اساءات آل الشيخ لوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان على خلفية زيارته الى دولة قطر ولقاءه بالأمير تميم بن حمد لتقديم الشكر له على الجهود التي بذلتها الدوحة لرفع الإيقاف الرياضي الدولي عن الكويت.