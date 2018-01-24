الرئيس الفلبيني للكويت: قد نكون بحاجة الى مساعدتكم لكننا لن نفعل ذلك على حساب كرامة الفلبيني

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:29 24/01/2018 حدث بتاريخ: 14:29 24/01/2018

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء بأنه قد يفرض حظرا دائما على إيفاد عمالة للكويت وسحب العاملين الفلبينيين من هناك إذا ما تعرضت أي خادمة فلبينية أخرى للاغتصاب وفارقت الحياة.

وهذه هي ثاني مرة خلال أيام قليلة يعبر فيها دوتيرتي عن غضبه بسبب مزاعم انتهاكات في الكويت حيث قال إن الفلبينيات يحصلن على أجور متدنية ويتعرضن للاغتصاب والتجويع.

وطلب الرئيس الفلبيني من حكومة الكويت وحكومات دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط التي يعمل فيها أكثر من مليون فلبيني باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات "ومعاملة أبناء بلدي كبشر لهم كرامة".

وأضاف في كلمة قبل أن يغادر للمشاركة في قمة إقليمية بالهند "أتمنى ألا أكون بذلك أرتكب خطأ دبلوماسيا لكن حادثة واحدة أخرى... وسأفرض حظرا".

وأضاف "وأنا آسف لكن وللفلبينيين هناك أقول: يمكنكم العودة إلى الوطن... إذا غادرتم فسيعانون الأمرين للتكيف مع هذا".

كانت وزارة العمل في الفلبين أصدرت قرارا يوم الجمعة بتعليق إيفاد العمالة للكويت بعد يوم من تصريحات لدوتيرتي قال فيها إن الانتهاكات دفعت عددا من الخادمات للانتحار.

وعبرت الكويت عن دهشتها في بادئ الأمر وقالت إنها على اتصال بمانيلا سعيا لحل المسألة.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. وهناك أعداد كبيرة من العمالة الفلبينية في الإمارات والسعودية وقطر.

وتتجاوز تحويلات مواطني الفلبين العاملين في الخارج ملياري دولار شهريا مما يغذي الطلب المحلي في أحد أسرع اقتصادات العالم نموا.

وقال دوتيرتي إن الكويت حليفة للفلبين لكن يجب عدم التهاون مع الانتهاكات.

وأضاف "أتمنى أن تستمعوا إلي... قد نكون بحاجة إلى مساعدتكم لكننا لن نفعل ذلك على حساب كرامة الفلبيني".