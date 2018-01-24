مصدر دبلوماسي: الخارجية استدعت السفير السعودي وابلغته احتجاجها على اساءة آل الشيخ للوزير الروضان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:50 24/01/2018 حدث بتاريخ: 10:50 24/01/2018

علمت "كويت نيوز" من مصدر دبلوماسي رفيع أن الخارجية الكويتية استدعت السفير السعودي عبدالعزيز الفايز أمس وأبلغته احتجاجها على اساءة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ لوزير التجارة والصناعة ووزير الشباب الكويتي خالد الروضان.

وقالت المصادر أن استدعاء السفير السعودي جاء بناء على "أوامر عليا"، لافتة الى أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أبلع السفير السعودي احتجاج الكويت على الإساءة وأنها تعتبر سابقة على مستوى العلاقات بين البلدين، ولا يمكن القبول لها.