أمير البلاد والرئيس اللبناني يترأسان المباحثات الرسمية بين الجانبين

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:07 23/01/2018 حدث بتاريخ: 16:07 23/01/2018

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب اللبناني فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.