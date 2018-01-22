الوزيرة بوشهري: "السكنية" تعمل على تطوير الخدمات الالكترونية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 22/01/2018 حدث بتاريخ: 14:53 22/01/2018

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري اليوم الاثنين فرع إدارة خدمة المواطن بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في الحكومة مول ببرج التحرير.

وأكدت الدكتورة بوشهري أنه بحمد من الله، وبجهود العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نفتتح اليوم فرع لإدارة خدمة المواطن في مبنى برج التحرير / الحكومة مول ليكون بذلك أكبر فرع للإدارة المعنية بخدمة المواطنين وانجاز كافة معاملاتهم خارج المبنى الرئيسي للمؤسسة.

وأضافت الدكتورة بوشهري ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى من خلال أفرعها في مباني الحكومة مول في محافظات العاصمة والجهراء والأحمدي بأن تكون قريبة من المواطنين لانجاز أعمالهم بيسر وسهولة دون الحاجة الى مراجعة المبنى الرئيسي وذلك توفيرا للوقت والجهد، وهناك خطط مستقبلية قادمة لافتتاح مزيد من الأفرع في بقية محافظات الدولة حتى نتمكن من خدمة جميع المواطنين والمواطنات الكرام.

وبينت الدكتورة بوشهري انه بجانب أفرع المؤسسة في مباني الحكومة مول، فان "السكنية" تعمل على تطوير الخدمات الالكترونية باستمرار عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، وذلك في اطار عملية تحديث مستمرة يقوم بها الاخوة والاخوات العاملين في المؤسسة لاتاحة معظم الخدمات الكترونيا للمواطنين.

واختتمت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري تصريحها بالاشارة الى ان هدفنا اليوم خدمة المواطنين والتواصل معهم لتوفير أفضل مستوى خدمة وبأعلى كفاءة ممكنة وهذه مسؤولية وواجب علينا جميعا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.