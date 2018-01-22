تركي آل الشيخ مهاجما الوزير الروضان: لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية مع الكويت

تركي آل الشيخ

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:07 22/01/2018 حدث بتاريخ: 10:07 22/01/2018

في تطور غير مسبوق، وصف المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان بـ "‏المرتزق تحت مظل المناصب وضد الحقائق المثبتة".

وقال آل الشيخ في تغريدة له فجر اليوم الاثنين "لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وماقاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس ان بغيت تعرفها ارم الفلوس".

ويأتي الموقف السعودي على خلفية زيارة الوفد الكويتي برئاسة الروضان الى قطر ولقاء أميرها تميم بن حمد لتقديم الشكر للدوحة على موقفها لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.