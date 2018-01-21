الخارجية: السفير الفلبيني وعد بالتوصية لحكومة بلاده برفع تعليق قدوم العمالة الفلبينية الى الكويت

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:27 21/01/2018 حدث بتاريخ: 19:27 21/01/2018

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الأحد إنه تم استدعاء سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى البلاد حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الذي أبلغه بالأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة.

وأشار الجارالله إلى أن الخارجية أوضحت للسفير أن "ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها قد ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار".

وذكر أنه تم التأكيد على أن "وضع العمالة لا يجب أن يقاس على حالات وقضايا فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات" مبديا "الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية كما هو معمول به حاليا لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها".

وأفاد بأن وزارة الخارجية طلبت من سفير الفلبين بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على العمالة الفلبينية موضحا أن سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي يوم غد الاثنين وزير خارجية الفلبين وعدد من المسؤولين هناك لذات المسعى.

من جهته أشاد سفير الفلبين وفقا للبيان بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية الكويتية ووعد بالتوصية لحكومة بلاده برفع التعليق قريبا.