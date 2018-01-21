وفد كويتي برئاسة الروضان يلتقي أمير قطر لتقديم الشكر على ما قدمته من دعم ومساندة لرفع الايقاف الرياضي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:36 21/01/2018 حدث بتاريخ: 17:37 21/01/2018

بحث امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجالي الشباب والرياضة.

ونقل الوزير الروضان خلال استقبال الشيخ تميم له والوفد المرافق تحيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتمنياته لامير قطر موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله الشيخ تميم تحياته لاخيه سمو امير البلاد وتمنياته له وافر الصحة والعافية ولشعب الكويت الشقيق المزيد من التطور والنماء.

واعرب الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ تميم على ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة للرياضة الكويتية ساهما في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الايقاف عن كرة القدم الكويتية الشهر الماضي.

ويضم الوفد كلا من مدير الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ونائب المدير العام لشؤون الانشاءات والصيانة بالهيئة العامة للرياضة الشيخ حمود المبارك الصباح ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف الصباح.

كما يضم الوفد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ فواز مشعل الصباح وعددا من الشخصيات الرياضية الكويتية.