ناصر المحمد: نجاح معرض الكويت للطيران يؤكد مكانة الكويت عالميا

المحمد متوسطا سلمان الحمود والفوزان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:22 20/01/2018 حدث بتاريخ: 15:22 20/01/2018

قام سمو الشيخ ناصر المحمد بزيارة معرض الكويت للطيران 2018 بمطار الكويت الدولي.

وكان في استقبال سموه الشيخ سلمان الحمود الصباح مدير الإدارة العامة للطيران المدني والمهندس يوسف الفوزان مدير عام الطيران المدني ، وسامي الرشيد رئيس مجلس الخطوط الجوية الكويتية، وأحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران والكابتن عبدالله بستكي مستشار اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ومنسقي اللجنة المنظمة.

وقد قام سمو الشيخ ناصر المحمد بعمل جولة على الشركات المشاركة بالمعرض، حيث اطلع على ما تقدمه هذه الشركات من خدمات في قطاعي الطيران المدني والعسكري.

وعقب الزيارة قال سمو الشيخ ناصر المحمد في تصريح للصحافيين إن رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى لمعرض الكويت الأول للطيران يؤكد اهتمام سموه بهذا القطاع الحيوي، لاسيما أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات العالمية في مجال الطيران يؤكد مكانة الكويت عالميا.

وأعرب المحمد عن سعادته بهذا الحدث الضخم، والذي يشكل ملتقى عالميا للشركات المتخصصة في قطاعي الطيران المدني والعسكري، متوجها بالشكر لرئيس الطيران المدني واللجنة المنظمة على جهودهم الشاقة والواضحة لنجاح هذا المعرض، متمنيا في الوقت ذاته اقامة معرض الكويت للطيران بشكل سنوي ليصبح أحد المعالم الحيوية وقبلة للزوار من داخل وخارج البلاد.