الداخلية: حجز مواعيد الحصول على الجواز الالكتروني عبر الموقع الالكتروني للوزارة لتخفيف الازدحام

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:26 20/01/2018 حدث بتاريخ: 13:26 20/01/2018

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح انه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على الجواز الإلكتروني الدخول على موقع الوزارة الالكتروني واختيار طلب موعد اصدار جواز سفر وكذلك مكان التقديم واليوم والوقت، مشيراً إلى أنه تم تحديث الموقع للمساهمة في تخفيف الازدحام وتسهيل الإجراءات عملاً على راحة المراجعين.

وكان اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قام بالإشراف على فريق التحديث والذي تابعه مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين ومساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد خالد البحوة.