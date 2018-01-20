مصدر حكومي: عبدالله آل ثاني بحالة صحية جيدة ويحل ضيفا على الكويت والدوحة لم تطلب ترحيله
كشف مصدر حكومي رفيع أن القطري الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بحالة صحية جيدة ومستقرة بعد اجراء الفحوصات الطبية.
وقال المصدر لـ "كويت نيوز" أن الشيخ عبدالله يحل ضيفا على الكويت ولا توجد عليه أي قيود أو شروط، مشيرا الى أن دولة قطر الشقيقة لم تطلب ترحيله الى الدوحة.
وكان الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني قد وصل الاسبوع الماضي الى البلاد قادما من العاصمة الاماراتية ابوظبي بمعيه اثنتان من بناته حيث نقل على الفور الى المستشفى العسكري.