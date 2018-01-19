الرئيس الفلبيني: لا أريد شجارا مع الكويت ولكن عليها أن تفعل شيئا تجاه الانتهاكات الجنسية للفلبينيات

لرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:47 19/01/2018 حدث بتاريخ: 14:47 19/01/2018

يدرس الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي منع إرسال العمال إلى الكويت بسبب انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن في الأشهر القليلة الماضية.

وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فلبينيات في الكويت وإنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت.

وقال يوم الخميس خلال افتتاح بنك جديد يخدم الفلبينيين في الخارج "نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب". ولم يذكر حالات إساءة معاملة بعينها.

وأضاف "إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا.

ولم يتسن الوصول لوزارة الخارجية الكويتية للتعليق ولم ترد سفارة الكويت في مانيلا بعد على أسئلة أرسلتها رويترز عن تصريحات دوتيرتي.

وهناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية أغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. كما يعمل عدد كبير من الفلبينيين في الإمارات والسعودية وقطر.

ويعمل أكثر من 2.3 مليون فلبيني في الخارج من بين نحو ثمانية ملايين يعيشون خارج البلاد.

وقال دوتيرتي "لا أريد شجارا مع الكويت".

وأضاف "أحترم قادتها لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر لأن الكثير من النساء ينتحرن. ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتحملنها.