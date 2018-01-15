مجلس الوزراء: تكليف الوزراء التحقيق في مناقصات تمت ترسيتها ولم توقع عقودها واتخاد الاجراءات القانونية اللازمة

المبارك مترئسا الاجتماع اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:56 15/01/2018 حدث بتاريخ: 17:56 15/01/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على نتائج الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين الشقيقة مؤخرا وفحوى لقائه ومحادثاته مع صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في كافة المجالات والميادين وبحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا الصديقة شيرلي أيوكور بوتشوي وفحوى المحادثات التي أجرتها والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدولة بوزارة الخارجية الهندية في كيه سينغ وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وشرح للمجلس كذلك نتائج المحادثات التي أجراها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يان كوبيش خلال زيارته للبلاد يوم الخميس الماضي والتي استهدفت بحث آخر التطورات ذات الصلة بنشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى جانب التطورات المتصلة ببحث موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي كما أحاط المجلس عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق المقرر عقده خلال الفترة من 12 ـ 14/2/2018 في دولة الكويت.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفحوى لقائه مع سمو الأمير حيث تم بحث سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات وقرر المجلس الموافقة على قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية العامة للدولة وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10 في المئة.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.

كما اطلع مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناء على طلب بعض الجهات الحكومية بإلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية في خصوص كل منها وفقا للاجراءات القانونية في خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ونظرا لما يحيط بهذه المسألة من شبهات فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجهات الأمنية المتخصصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية وإحباطها لمخطط إرهابي لخلية موالية لما يسمى تنظيم (داعش) استهدف أمن المملكة وزعزعة الأمن الوطني واثارة الفوضي والرعب لدى المواطنين مؤكدا مساندة دولة الكويت للمملكة الشقيقة ودعم كل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليها.

وأدان مجلس الوزراء التفجير الإنتحاري الذي استهدف مبنى برلمان اقليم بلوشيستان جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مؤخرا والذي أدى إلى مقتل عدد من رجال الشرطة وجرح العشرات من الضحايا مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للارهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة وتركيز جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.

ثم أدان مجلس الوزراء التفجيرات الإنتحارية التي وقعت في جمهورية العراق الشقيقة والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة.