ممثلة الكويت الدكتورة ماجدة القطان ترأس دورة "استشارية" وزراء الصحة العرب

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:16 15/01/2018 حدث بتاريخ: 16:23 15/01/2018

اختارت اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعها الرابع الذي عقد يومي 10 و11 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان لرئاسة اللجنة خلال الدورة المقبلة.

وقالت القطان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن اختيارها لرئاسة هذه اللجنة في الدورة المقبلة الممتدة حتى يناير عام 2019 يأتي متوافقا مع القرارات الصادرة عن الدورة السابقة بشأن تمكين المرأة على هذا الصعيد.

وأوضحت أن اللجنة يقع على عاتقها التحضير لأعمال اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب إضافة إلى اقتراح ومتابعة اعمال الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب مضيفة أن جهود اللجنة تهدف إلى خلق تكامل عربي في المجال الصحي.

وأشارت إلى أن اللجنة راجعت التوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي والتي تعمل على مدار السنة.

ولفتت إلى أن من أهم البنود التي طرحت على جدول الاعمال اختيار المحور الرئيسي لاعمال الدورة (49) لمجلس وزراء الصحة العرب ودور الصحة الالكترونية وأهميتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية واختيار شعار اليوم العربي للصحة لعام 2018.

من جهته أثنى مدير ادارة الصحة بمجلس وزراء الصحة العرب السفير سعيد الحاضي في تصريح مماثل ل(كونا) على اختيار القطان لمنصب الرئيس معتبرا أن ذلك يتماشى مع القرارات الصادرة عن الدورة السابقة بشأن تمكين المرأة والذي نتج عنه اعلان القاهرة بهذا الشأن.

ومثل دولة الكويت في الاجتماع إلى جانب القطان وفد ترأسته مديرة ادارة التخطيط والمتابعة بوزارة الصحة الدكتورة ياسمين عبدالغفور.