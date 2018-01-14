الوزيرة بوشهري: ضرورة التزام مقاولي مشروع جنوب المطلاع الاسكاني بالجدول الزمني

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري خلال زيارتها التفقدية الى موقع مشروع جنوب المطلاع الإسكاني

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:48 14/01/2018 حدث بتاريخ: 15:48 14/01/2018

شددت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري على ضرورة التزام المقاولين بالجدول الزمني المتفق عليه وفق العقود في مشروع جنوب المطلاع الاسكاني.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية اليوم الى موقع مشروع جنوب المطلاع الإسكاني للاطلاع على سير العمل رافقها خلالها مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان وعدد من القياديين بالمؤسسة.

والتقت الوزيرة د. جنان بوشهري مع ممثلي شركات المقاولات التي فازت بعقود المشاريع الجاري تنفيذها في جنوب المطلاع، ووجهتهم بضرورة تنفيذ الأعمال الانشائية وفق ما نصت عليه العقود.

واطلعت الدكتورة بوشهري على عرض مرئي قدمه ممثلين شركات العقد الأول والثاني في المشروع ونسبة الانجاز المقررة، بالاضافة الى مهندسين المؤسسة بالموقع كما زارت بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا داخل موقع المشروع.

كما التقت الدكتورة بوشهري فريق العمل المشرف على مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني من مهندسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقطاع التنفيذ حيث استمعت لملاحظاتهم المتعلقة بسير الأعمال داخل موقع المشروع، وشددت على ان مسؤولية المؤسسة حاليا هي مراقبة التنفيذ لضمان تسليم الاعمال بتاريخها المحدد وفقا لما هو مقرر.

واختتمت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري بأن أهمية نجاح مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني تكمن بكونه الأكبر في تاريخ الكويت ويخدم 28288 أسرة كويتية.