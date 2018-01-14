الكهرباء: ضعف المياه في حطين والسلام والشهداء والزهراء لمدة 12 ساعة الجمعة القادم

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:39 14/01/2018 حدث بتاريخ: 15:40 14/01/2018

أعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة محمد الفريج عن عمل بعض الصيانات اللازمة لشبكة المياه العذبة والتي ستتأثر بها بعض المناطق السكنية والصناعية على النحو التالي:-

أ- قطع المياه العذبة عن منطقة صبحان الصناعية

ب- ضعف المياه العذبة عن المناطق التالية ( حطين - السلام - الشهداء- الزهراء ) وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2018 ولمدة 12 ساعة .

وافادالفريج أن عملية القطع وضعف المياه عن المناطق المذكورة تأتي في اطار الصيانات اللازمة للشبكة المائية التي تقوم الوزارة دورياً على شبكة المياه القائمة .

وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل عبر الخط الساخن للوزارة 152 أو مراكز طوارئ المياه .