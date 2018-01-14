الرئيس المبارك: ماضون في تنفيذ القانون وفرض هيبته على الجميع

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح خلال استقباله وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي والمدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:23 14/01/2018 حدث بتاريخ: 13:23 14/01/2018

أعرب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه الكبير بالدور الوطني الذي تقوم به بلدية الكويت في تعزيز مسيرة النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد وجهودها المتواصلة في خدمة الوطن والمواطنين.

وأشاد سموه في تصريح لمجلة بلدية الكويت الصادرة اليوم خلال استقباله وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي والمدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بالتطور الواضح في أداء البلدية خلال السنوات الأخيرة والارتقاء بخدماتها.

ونوه سموه بجهود البلدية في تيسير اجراءات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم مؤكدا المضي قدما في تنفيذ القانون وفرض هيبته على الجميع.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بالبلدية باعتبارها رافدا أساسيا في تنفيذ مشروعات التنمية وعنصرا رئيسيا في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقليمي ودولي.

وأشار الى المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت الذي تم اعداده مؤخرا لانه يمثل نقلة حضارية في مجال التنمية العمرانية ويحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية مع مراعاة النمو السكاني والخطط الطموحة لتعزيز مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها اظهار الوجه المشرق لدولة الكويت.

وأكد ضرورة العمل على معالجة الخلل والقصور ومحاربة الفساد ومتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والعمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أهمية مواصلة تحسين الأداء وانجاز معاملات المواطنين والمقيمين وتنفيذ مصالحهم في مختلف المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية من أجل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة التنموية بالكفاءة العالية والجودة المطلوبة.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في شباب الكويت الذين كانوا دائما على قدر الثقة ومستوى المسؤولية مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم لهم وتوفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لتنمية مهاراتهم وطاقاتهم وابراز نجاحاتهم وابداعاتهم.

وأشار الى الاهتمام الكبير بالعنصر النسائي وإتاحة الفرصة للمرأة لتولي الوظائف القيادية والقيام بأعمال ميدانية بما يجسد النقلة النوعية التي حققتها الإدارات المختلفة في البلدية على جميع المستويات.