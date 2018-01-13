الوزيرة بوشهري: سياسة الأبواب المفتوحة دائمة ومن حق المواطنين لقاء المسؤولين وواجب الاستماع لهم

وزيرة الاسكان د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:45 13/01/2018 حدث بتاريخ: 19:45 13/01/2018

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ان سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة وليست مؤقتة وهذا المنهج سيكون في جميع الجهات التابعة لوزارة الدولة لشؤون الاسكان.

وأضافت الدكتورة بوشهري في تصريح صحافي عقب لقائها عدد كبير من المواطنين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم السبت ان اللقاءات هدفت للاستماع الى ملاحظات واقتراحات المواطنين المتعاملين مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الإئتمان الكويتي بحضور القياديين في الجهتين.

وبينت الدكتورة بوشهري ان هذه اللقاءات تهدف لإزالة الحواجز بين المسؤولين والمواطنين، فمن حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر ونقل مشاكلهم، وواجب على المسؤولين الاستماع لهم وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية إن أمكن، أو توضيح ما هي الاجراءات المتبعة في مثل حالاتهم.



وأوضحت الدكتورة بوشهري بأنها وجهت المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي بدراسة القضايا المتكررة ووضع حلول دائمة لها.



واختتمت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري التصريح بشكر العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على حسن تنظيمهم واستقبالهم للمواطنين والمواطنات اليوم.