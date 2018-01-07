الوزيرة بوشهري: المطار المساند يجهز في الربع الثاني ولا قيمة للمبنى دون وجود مشغل محترف

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ورئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح أثناء الجولة التفقدية لمشروع مبنى الركاب المساند (تي 4)

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:06 07/01/2018 حدث بتاريخ: 14:06 07/01/2018

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري اليوم الأحد مواصلة الجهات المعنية تنفيذ أعمال مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية.

وقالت بوشهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش جولة تفقدية لمشروع مبنى الركاب المساند (تي 4) إن المبنى سيكون جاهزا للتشغيل بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مضيفة ونسعى لان نكون منافسا مهما في المنطقة.

وأوضحت أن مطار الكويت الدولي سيشهد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي بعد الانتهاء من المبنى (تي 4) ومبنى الركاب الجديد (تي 2) لاسيما أن المطارات تمثل واجهة أي دولة ومحطة مهمة للمسافرين والقادمين.

وذكرت أن (الخدمات) ستركز خلال المرحلة المقبلة على تشغيل المبنى مؤكدة أنه "لا قيمة لإنشاء مبنى دون وجود مشغل محترف وآلية واضحة لعملية التشغيل ونحن في طور تفاهمات مع عدة أطراف لتشغيل وإدارة المطار المساند حاليا".

وتفقدت بوشهري مبنى الركاب (تي 4) واطلعت على سير العمل فيه للتأكد من مضيه وفق الجدول الزمني المحدد وعدم وجود عراقيل تتسبب في تأخير تنفيذه.

واستمعت خلال الجولة التي رافقها فيها رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وقياديي (الطيران المدني) وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة كويتاك إلى عرض حول المشروع.

يذكر أن مبنى المطار المساند (تي 4) يقام على مساحة تقدر 54.850 متر مربع ويضم 14 بوابة تشمل 9 جسور بطاقة استيعابية 4.5 مليون مسافر سنويا.