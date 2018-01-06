الرئيسان الغانم والمبارك يزوران مصابي حادث التدافع في استاد جابر الدولي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:28 06/01/2018 حدث بتاريخ: 13:28 06/01/2018

زار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مصابي حادث التدافع في استاد جابر التي شهدت نهائي خليجي ٢٣.

وكان في استقبالهم معالي وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في مستشفى الفروانية حيث قدم وزير الصحة تقرير مفصل عن حالات المصابين التي تفاوتت بين البسيطة والخفيفة وقال وزير الصحة ابناء الخليج هم ابناء الكويت.

كما قام رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بزيارة مصابي الحادث في مستشفى الفروانية وكان في استقباله مدير المنطقة ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام مشعل العنزي ومدير مكتب الوزير عبدالعزيز الطشة.