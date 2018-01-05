الوزير الروضان: تذاكر سفر وسكن للمصابين من الجمهور العماني ممن فاتهم موعد إقلاع الطائرات

وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:16 05/01/2018 حدث بتاريخ: 23:16 05/01/2018

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، مساء اليوم، فتح تحقيق بحادث سقوط الحاجز الزجاجي في ستاد جابر الدولي عقب نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23).

وقال الروضان في تصريح صحفي، إن إصابات المصابين الذين يبلغ عددهم نحو 40 مصابا طفيفة وجميعهم بخير، مضيفا ان وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح يشرف شخصيا على علاج المصابين.

أوضح ان جميعهم نقلوا إلى الى ثلاث مستشفيات ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة ومعالجة إصاباتهم بأقصى سرعة.

وذكر الروضان إن الكويت ستوفر تذاكر سفر وسكن لمن فاتهم موعد إقلاع الطائرات المغادرة من المشجعين .

وذكر الروضان أن أسباب سقوط الحاجز الاولية تعود إلى تدافع الجمهور العماني مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم.