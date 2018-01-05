أمير البلاد: نثمن الروح الاخوية التي تميزت بها كافة المنتخبات التي جسدت أواصر التلاحم

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:30 05/01/2018 حدث بتاريخ: 22:30 05/01/2018

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز منتخب سلطنة عمان الشقيقة لكرة القدم بكأس دورة الخليج العربي الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب العماني وبالأداء الفني الرفيع الذي قدمه الفريقان المتنافسان ومثمنا سموه الروح الأخوية العالية التي تميزت بها كافة المنتخبات الرياضية المشاركة في هذه الدورة والتنافس الشريف بينها والتي جسدت أواصر التلاحم والترابط بين الدول العربية الشقيقة المشاركة سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز منتخب سلطنة عمان الشقيقة لكرة القدم بكأس دورة الخليج العربي الثالثة والعشرين متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل الرفعة والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.