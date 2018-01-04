التربية: الوزير العازمي يشكل لجان لتقييم كتب “الكافايات” بعد ورود شكاوى من أولياء أمور

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:24 04/01/2018 حدث بتاريخ: 14:24 04/01/2018

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، في قاعة الاجتماعات في وزارة التربية، مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، ومدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم، والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، لبحث آلية تطبيق منهج الكفايات.

وأوضح العازمي أنَّ الاجتماع كان مخصصًا للتباحث والاستماع لكافة الملاحظات والردود بشأن منهج الكفايات، حيث إنّه قد تمَّ خلال الأسابيع الماضية البحث في موضوع المنهج الجديد والاستماع إلى آراء وكلاء وزارة التربية المساعدين، وأعضاء جمعية المعلمين، والاطلاع كذلك على بعض الشكاوى الموجهة من قبل أولياء الأمور، لذلك تم الاجتماع اليوم مع أهل الميدان لمناقشة ردودهم وملاحظاتهم على المنهج بشكل عام, وبالأخص المحاور الجوهريّة التي تشمل الكتب الدراسية والتدريب وآلية التقييم.

وأفاد العازمي بأنّ الاجتماع كان ثريا حيث تم مناقشة جوانب متعددة حول المنهج وأوجه القصور الموجودة في التدريب وفي بعض عمليات التطبيق، وملاحظات الموجهين على المعايير الموجودة التي ألفت عليها الكتب، مؤكدا أنّه سيتم رفع تقارير فعلية من الميدان أهمها ما يخصّ موضوع الكتب الدراسية الجديدة التي طبقت في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنَّه تم الاتفاق على تشكيل لجان تشمل ذوي الاختصاص من أهل الميدان ومن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقييم هذه الكتب بشكل فنيّ سليم، موضحًا أنَّه في حال وجود قصور فإنَّه سيتم العمل على التعديل، مع الاحتفاظ بمواقع القوة في هذه الكتب.

وأوضح العازمي أنّ القضية الأهم هي تدريب المعلمين حيث إنَّ هناك قصورًا في هذه الناحية وفق ما تم الاتفاق عليه من أهل الاختصاص الذين اقترحوا أن يكون التدريب وفق لجنة لها معايير وخطة واضحة المعالم في زمن قياسي واضح وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المبدئية.