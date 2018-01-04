محمد الخالد يتقدم ببلاغ للنيابة للتحقيق معه حول ما ورد في تقرير "المحاسبة" من مخالفات مالية

وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:39 04/01/2018 حدث بتاريخ: 11:39 04/01/2018

تقدم وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه التحقيق معه بشأن ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة المنشور في إحدى الصحف اليومية، خاصة ببنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤولية وزارة الداخلية.

وقال المحامي عماد السيف في تصريح صحفي اليوم ان موكله الشيخ محمد الخالد طلب التحقيق معه "وذلك إحقاقاً للعدل والشفافية وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماماً عن جعلهم وقوداً لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل".

وأمل الشيخ محمد الخالد إحالة بلاغه إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحسب القانون وتقدير جديته والشروع في سماع أقواله.