السكنية: المؤسسة في حالة اجتماع دائم برئاسة الوزيرة بوشهري لضمان استمرار التوزيعات وازالة العوائق

وزيرة الاسكان د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:29 03/01/2018 حدث بتاريخ: 19:29 03/01/2018

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرصها التام على توفير الوحدات الاسكانية للمواطنين من خلال تنفيذ ماتضمنته الخطة الإنمائية الثانية للدولة من إنشاء ثلاث مدن جديدة هي مدينة المطلاع، مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد، لافتة الى أن هناك مشاريع اسكانية ضخمة تم توقيع عقودها مؤخرا لضمان استمرار توزيع الوحدات في السنوات القادمة ضمن خطة طموحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انها في حالة اجتماع دائم برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري لمتابعة المشاريع القائمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لإزالة أي عوائق قد تواجه انجاز المشاريع التي يتم تنفيذها على قدم وساق، ومتابعة مستويات التنفيذ المقاولين لتفادي أي تأخير في مواعيد التسليم.

وأشارت المؤسسة الى عمليات توزيع الوحدات السكنية مرتبطة بشكل مباشر في انتهاء الشركات من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بتخطيط وتصميم المدن الاسكانية وتسليمها الى "السكنية" تمهيدا لتوزيعها على المواطنين، لافتة الى أن معالي الوزيرة د. بوشهري وجهت منذ توليها الحقيبة الى التنسيق مع الجهات الحكومية مع بداية تنفيذ المشاريع لضمان عدم وجود أي عوائق تكون خارجة عن ارادة المؤسسة من شأنها ان تأخير توزيع الوحدات السكنية في المناطق الجديدة، وايجاد حلول مدروسة بالتعاون مع الجهات الحكومية لأي اشكاليات قد تطرأ في تنفيذ المشاريع.

وبينت أن الوزيرة د. جنان بوشهري طلبت كذلك رفع تقارير دورية عن حالة تنفيذ المشاريع الاسكانية والمتطلبات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لاسيما وزارتي الدفاع والكهرباء والماء لضمان انجازها وتوفيرها بالتزامن مع توزيع الوحدات السكنية مستقبلا.