مجلس الوزراء: بحث امكانية الاستفادة من الخبرات الصينية لتنمية الجزر الكويتية

المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:27 03/01/2018 حدث بتاريخ: 17:27 03/01/2018

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

وبمناسبة بدء مهام دولة الكويت عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال دورتي 2018/2019، استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي بمناسبة بدء دولة الكويت مهام عضويتها في مجلس الأمن، مما يمثل نجاحاً للدبلوماسية الكويتية المتزنة، والتي تأتي تعزيزاً للمكانة المرموقة التي تتبؤها دولة الكويت على الصعيد الدولي، ومكملا لجهودها الإقليمية والدولية في حل القضايا الإنسانية، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع الدولي، وقضايا السلم والأمن الدوليين، وخدمة القضايا الإنسانية على نحو يساهم في تحقيق الاستقرار على مستوى العالم.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه، والتي تأتي ضمن العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث مجمل الأحداث والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي، وفحوى لقائه ومحادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مقترح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تطوير التعاون المشترك بين الكويت والصين للاستفادة من الخبرات الصينية في تحقيق الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية ومدينة الحرير، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لبحث امكانية الاستفادة من الخبرات الصينية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتنمية الجزر الكويتية ومدينة الحرير.

وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة تحصيل الديوان المستحقة، اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن التقارير الدورية المقدمة من عدة جهات حكومية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة لدى المستفيدين من خدماتهم والخطوات والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء العملين الإرهابيين اللذين أسفرا عن استشهاد عدد من الجنود والضباط في انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة بشمال سيناء، وكذلك محاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية الصديقة يوم الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الضحايا والمصابين، وحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا ثقافياً في كابول عاصمة دولة أفغانستان الإسلامية مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكداً على أن هذه الاعمال الإرهابية تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية وترفضه كافة الشرائع السماوية، مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، داعيا المجتمع الدولي إلي مضاعفة جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتخليص العالم من شروره.