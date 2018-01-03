الاطفاء: ادخال الروبوت والدراجات النارية بالخدمة قريبا

مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد يطلع على آليات الإطفاء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:59 03/01/2018 حدث بتاريخ: 13:59 03/01/2018

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية أنه سيتم قريبا إدخال الروبوت وآليات تهوية الأنفاق والدراجات النارية للخدمة في الإدارة.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة زيارته مديرها العام الفريق خالد المكراد أخيرا مصنع Ever best fire في مدينة تشنغدو الصينية أن إدخال هذه التقنيات للادارة يأتي في إطار استكمال تطوير منظومة الاستجابة والاستعداد للتعامل مع الحوادث.

واطلع المكراد خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير ادارة المركبات والمعدات العقيد موسى أكبر على آليات تهوية الأنفاق والدراجات النارية ومعدات الروبوت التي يتم التحكم بها عن بعد.

كما اطلع على الدراجات الرباعية (البقيات) وآليات مكافحة الحرائق صغيرة الحجم وذلك لأهميتها في التعامل مع الحوادث في المناطق التي يصعب الوصول إليها.