نجاة رئيس الاركان والوفد المرافق له من حادث تحطم مروحية خلال زيارته لبنغلادش

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:06 03/01/2018 حدث بتاريخ: 10:06 03/01/2018

تعرضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة ’ لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار، مما أدى إلى إحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص للهبوط.



هذا ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وقد تم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد، وقد قام رئيس الأركان بالإتصال بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وكذلك بنائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، مؤكدا سلامة الجميع.



الجدير بالذكر أن رئيس الأركان والوفد المرافق له قد غادروا البلاد صباح يوم الأثنين الماضي في زيارة رسمية لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة.