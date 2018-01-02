الداخلية: أحكمنا القبضة الأمنية في المحافظات خلال اجارة نهاية السنة ومطلع السنة ونهدف الى حماية المواطنين من السلوكيات الخاطئة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:03 02/01/2018 حدث بتاريخ: 16:03 02/01/2018

تمكن قطاع الامن العام خلال إجازة نهاية الأسبوع ومطلع السنة الميلادية من إحكام القبضة الأمنية في المحافظات الست، حيث أسفر نشاطه الأمني عن ضبط "118" مطلوب جنائي ومدني و"90" من مخالفي قانون الإقامة و"378"بدون اثبات و"54" مسجل عليهم تغيب وتم احالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنهم ، كما تم ضبط "53" قضية مخدرات وخمور و"4" قضايا سرقات و"78" عمالة سائبة و"12" بائع متجول.

وأضافت انه تم تحرير "1363" مخالفة مرورية وحجز "50" مركبة ومعاينة "801" حادثا مروري ، لافتة أن عدد البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات الداخلية بلغت "2501" بلاغاً.

وقالت الإدارة أن جهود قطاع الامن العام أسفر عن إلقاء القبض على "20" مطلوباً، موضحة أنه تم تحرير مخالفات لاستخدام مواقف المعاقين وقد بلغت "49" مخالفة.

وأشارت أن المساعدات الإنسانية المقدمة خلال إجازة نهاية الأسبوع ومطلع السنة الميلادية بلغت "1075"، منوهة إلى أن عدد المشاجرات بلغت "193" مشاجرة.

وفي سياق جهود قطاع المرور للتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناق المرورية قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق الرئيسية والتقاطعات حيث قامتا عن بتحرير 11055 مخالفة مباشرة و9967 مخالفة غير مباشرة .

وأوضحت ان الإدارة العامة المركزية للعمليات قد تلقت على هاتف الطوارئ (112) 4600 بلاغا خلال إجازة نهاية الأسبوع خلال الفترة من 28/12/2017 حتى 1/1/2018 .

ونوهت إلى أن المنافذ البرية شهدت حركة دخول وخروج 326518 منهم دخول 42639 وخروج 45768 مواطن ومواطنه، كما تم دخول 49909 وخروج 51532 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما بلغت حركة دخول من جنسيات مختلفة إلى البلاد 9040 وخروج 12087.

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن جهود قطاعات وزارة الداخلية خلال تلك الفترة كانت وماتزال تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين و التيسير عليهم وحمايتهم من أي سلوكيات خاطئة أو ظواهر سلبية، مثمنة التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالتعليمات والتوجيهات والقانون الذي يحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة، مؤكدة على استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمطلوبين، داعية إلى عدم التستر على أي شخص مطلوب للعدالة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.