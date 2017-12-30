وزير الدفاع الامريكي: نرحب بالمساعدات الحيوية التي تقدمها الكويت لحل الخلاف الخليجي

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:23 30/12/2017 حدث بتاريخ: 11:23 30/12/2017

أجرى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اتصالا هاتفيا بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الجمعة لتهنئته بتوليه منصبيه الجديدين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان ان ماتيس أعرب خلال الاتصال عن تقديره "للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودولة الكويت التي تأسست مع تحرير الكويت عام 1991".

وأضاف البيان ان ماتيس قدم كذلك الشكر الى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح على استضافة دولة الكويت القوات الأمريكية.

وأشار الى ان ماتيس رحب خلال الاتصال أيضا "بالمساعدة الحيوية" التي تقدمها الكويت في جهود الوساطة لحل الخلاف الخليجي مؤكدا في هذا السياق "أهمية خفض حدة التوترات حتى يمكن لجميع الشركاء في منطقة الخليج تركيز الجهود على مواجهة التحديات المشتركة".

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في ال11 من ديسمبر الجاري مرسوما بتشكيل الوزارة ال35 في تاريخ الكويت السياسي منذ عام 1962 والسابعة منذ تولي سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.

ونص هذا المرسوم على تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وتقلد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في السابق مناصب عدة منها المستشار الخاص لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بموجب مرسوم أميري صدر في السابع من ديسمبر 1999 ووزير لشؤون الديوان الأميري بموجب مرسوم أميري صدر في ال11 من فبراير 2006.