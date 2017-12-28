الأوقاف: تعميم خطبة الجمعة على المساجد للحث والدعوة الى الاحسان للخدم وكف الظلم عنهم

وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس اللجنة العليا للمشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية "بريرة" المهندس فريد عمادي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:19 28/12/2017 حدث بتاريخ: 13:19 28/12/2017

أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس اللجنة العليا للمشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية "بريرة" المهندس فريد عمادي أهمية توعية المجتمع بحقوق العمالة المنزلية والإحسان لهم عبر تطبيق تعاليم الإسلام السمحة والحميدة التي تقضي وتنص على التعامل بالحسنى مع الاخرين خصوصا الخدم مشيراً إلى أنه تم تعميم خطبة الجمعة على المساجد في المحافظات الست تحث وتدعو الى الإحسان للخدم وكف الظلم عنهم.

وقال عمادي في تصريح صحافي أن المشروع الوطني "بريرة" يهدف الى تهيئة الاسرة الكويتية ودعمها للوصول بالعمالة المنزلية الى الاندماج في المجتمع وتوعية تلك العمالة وأفراد المجتمع الكويتي بالحقوق والواجبات التي تهيئ للعمالة العيش الكريم والمعاملة الحسنة وفق التعاليم الإسلامية السمحة.

وأضاف أن مشروع "بريرة" ومنذ انطلاقه في عام 2005 حرص على تحسين صورة الكويت امام المحافل الدولية المناهضة لحقوق الانسان لبيان ان دولة الكويت لا تقوم بالمتاجرة في البشر وتحرص على حفظ كرامة الانسان.