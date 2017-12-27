المواصلات: اجتماع لجنة حالات الطوارىء لضمان استمرار شبكات الاتصالات عند الازمات

اجتماع لجنة حالات الطوارىء لضمان استمرار شبكات الاتصالات عند الازمات

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:45 27/12/2017 حدث بتاريخ: 10:45 27/12/2017

ترأست وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينةالسبيعي أمس، الاجتماع الاول للجنة"حالات الطوارئ" بحضور وكلاء ومدراء من مختلف قطاعات الوزارة، لبحث خطط الطوارئ والخطط البديلة والاستعدادات المختلفة لمواجهة الازمات والكوارث والحروب.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي عقبالاجتماع، انه تم التنسيق سلفا مع وزارة الداخلية خلال الاجتماع الذي ضم معظم جهات الدولة، على تشكيل لجان لرصد استعدادات الوزارات لمواجهة كافة الاحتمالات والاجراءات المتخذة بشأن خطة العمل في حالات الطوارئ.

واشارت الى انه تم تشكيل فريق عمل منبقا من اللجنة لمتابعة الاماكن الحيوية والحساسةالتابعة للوزارة بشكل مستمر ورفع تقرير مفصل للجنة على ان يتم عرضه على وزيرالدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤن الخدمات د. جنان بوشهري، اضافة الى تكليف أعضاءاللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بمتابعة جاهزية الملاجئ التابعة للوزارة وعملالصيانة اللازمة لها.

ولفتت السبيعي الى انه تم بحث خطط الطوارئ والخطط البديلة والاستعدادات التي تم اتخاذها للوقوف على بيان مدى الجاهزيةوالاستع​داد والتنسيق بين الاجهزة والفرق المعنية بمجالات التعامل مع حالات الطوارئ، مؤكدة على ضرورة مراجعة خطة عمل الوزارة وتحديثهـا باستمرار لتلافي أيةجوانب سلبية.

وأكدت أهمية اتخاذ كافة الاستعدادات وإجراءات الحماية اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع الموظفين والمنشآت وتوفير جميع سبل وتدابيرالحماية وفقاً لخطط الطوارئ المحددة في هذا الشأن.

وذكرت ان اللجنة تهدف الى التحكم والتقليل من الآثار المترتبة عند حدوث اي كارثة وتنظيم طريقة مثلى للتعامل معها وضمان استمرار عمل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك بوضع خطة تفصيلية للاستجابة السريعة والمناسبة لحجم الكارثة ونوعها كرد فعل اولي وتحديد مسؤولية كل منالقطاعات والادارات.