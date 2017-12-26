المشروعات السياحية: فعاليات "سيرك العصر الذهبي" تنطلق فعالياته في 18 يناير في المدينة الترفيهية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:26 26/12/2017 حدث بتاريخ: 14:27 26/12/2017

أعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية أنها تعمل على تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة المدى تركز على تجديد قطاعي السياحة والترفيه في الكويت.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في الشركة يعقوب الخباز في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن (سيرك العصر الذهبي) الذي ستنطلق فعالياته 18 يناير المقبل في المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة يعد من المشاريع الطموحة التي ستحدث فرقا كبيرا في القطاع السياحي بالكويت.

وأوضح أن عروض السيرك ستستمر حتى 31 مارس المقبل وسيقدم "عرضا فنيا فريدا من نوعه ولم نعهده من قبل إذ تم ابتكاره حصريا لدولة الكويت".

وذكر أن (سيرك العصر الذهبي) يعد تجربة بعيدة كل البعد عن السيرك العادي أو التقليدي إذ يتضمن نحو 12 نوعا من أرقى العروض العالمية بدءا من عروض المهرجين والبهلوانيين إلى سائقي الدراجات النارية وعدد من عروض الفروسية الرائعة.

وأضاف الخباز أن تلك المشروعات ستنفذ بالتعاون مع عدد من الخبراء الاستشاريين والمؤسسات العالمية لافتا إلى أن السيرك الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع سيرك (مادونا بوغليون) العالمي سيكون باكورة تلك المشروعات التي سيشارك فيها أكبر وأشهر الأسماء في قطاعات السياحة والتسلية والترفيه في جميع أنحاء العالم.

من جانبه أكد مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الترويجية في الشركة غازي الهاجري حرص (المشروعات السياحية) على ابتكار تجربة ترفيهية خلابة ومذهلة يستطيع أن يستمتع بها كل من في الكويت.

وأوضح الهاجري أن سيرك العصر الذهبي يمزج بين فنون السيرك التقليدية وعناصر الابتكار والتكنولوجيا الحديثة بغية خلق عروض فنية معاصرة وفريدة من نوعها لافتا إلى أن السيرك تم تصميمه خصيصا للكويت سعيا إلى تقديم تجربة ترفيهية عالمية متميزة في البلاد.

وأسست شركة المشروعات السياحية عام 1976 لتكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والتسلية في الكويت إلى جانب الترويج والتسويق لها.

ولعبت الشركة على مدى أربعة عقود دورا محوريا في تطوير وتعزيز تقدم هذه القطاعات اضافة إلى تنمية الهوية الثقافية لدولة الكويت.