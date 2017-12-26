إحالة مواطنين الى النيابة لبثهم مقطع فيديو مسيء لولي العهد

سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:23 26/12/2017 حدث بتاريخ: 15:44 26/12/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط أربعة متهمين وجاري ضبط متهم خامس هارب ومتواري عن الأنظار، وذلك يوم الإثنين الذين قاموا بإعداد وبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد.

وأضافت الإدارة أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة سالفة البيان مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة، كما تبين أن هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة.

وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام الكويتية لجهودها وتعاونها في هذه القضية.