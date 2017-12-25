التجارة: ضبط "كافتريا" بنادي الكويت تبيع الماء أعلى من سعره المعلن

وزارة التجارة و الصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:53 25/12/2017 حدث بتاريخ: 11:53 25/12/2017

أعلن قطاع حماية المستهلك و الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، أنه رصد فريقا للطوارئ لبطولة خليجي 23 وذلك للوقوف على الحملات التفتيشية في المحلات التي تبيع السلع الي المستهلكين في الاندية .

وأضاف القطاع أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وجه بالمراقبة الشديدة والتأكد من أن الأسعار في متناول الجميع، والتعامل بحزم مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها إن وجدوا طوال مدة بطولة كأس الخليج

وحول ماتناقلته وسائل إعلام محلية، ذكر قطاع الرقابة التجارية و حماية المستهلك أن فريق التفتيش نظم جولات تفتيشيه داخل استاد جابر على الاكشاك وبوثات بيع السلع والمواد الغذائية و تأكد من عدم وجود ارتفاع بالأسعار، نافيا وجود أي ارتفاع في الأسعار خلال حفل الافتتاح

واكد القطاع على إن الفريق وجد ان احد محلات الكفتريا في نادي الكويت يبيع علبة الماء بزيادة السعر المعروض ، مبينة أنه بذلك يكون أخذ مبلغا أعلى من السعر المعلن وتم عمل إشعار مراجعة لصاحبه وجار استكمال الإجراءات القانونيه بحقه

ودعا القطاع المستهلكين بالتواصل مع حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن (135) الذي يتلقى الشكاوى على مدار الساعة.