شركة الدرة: دينار كلفة استقدام العمالة السيلانية وربحنا لا يتجاوز بالمئة

شركة الدرة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:34 24/12/2017 حدث بتاريخ: 17:36 24/12/2017

قالت شركة الدرة للعمالة المنزلية انها تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام العمالة المنزلية من دول جديدة بأسعار مناسبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد ان الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد أسعار استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول.

وأكدت حرصها على عدم تحمل المواطنين أي تكاليف إضافية أو أرباح موضحة أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا حسب أسعار مكاتبها في بلدها إضافة الى المصاريف الادارية تبلغ نحو 970 دينارا كويتيا.

وذكرت ان إيراداتها لم تتجاوز نحو 2 في المئة على سعر تكلفة استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا اذ تم تسعير استقدام تلك العمالة بمبلغ 990 دينار كويتي وهو السعر الأقل في السوق المحلي لافتة إلى ان قانون إنشائها حدد لها نسبة 10 في المئة.

وقالت الشركة "ان كل مايشاع في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية فيما يتعلق باتهامات مسؤولي الشركة ليس له أساس من الصحة على الإطلاق" مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة لحفظ حقوقها.