بنك الائتمان يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الموظفين الكويتيين الجدد

المضف متوسطا المعينون الجدد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 23/12/2017 حدث بتاريخ: 14:36 23/12/2017

أعلنت الناطقة لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي ان البنك تم تخريج الموظفين الكويتيين الجدد الذين تم تعيينهم في سبتمبر الماضي بحضور نائبرئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف ونوابه وجميع مدراءالإدارات.

وقالت الخشتي في بيان صحافي اليوم إن المعينين حديثا خضعوا لبرنامج تدريبيمكثف على مدى ثلاثة شهور ، تم من خلاله تعريفهم بقوانين ولوائح البنكالداخلية وقانون الإقراض بشكل تفصيلي، كما تلقى هؤلاء دورات سلوكيةتساعدهم على الإندماج بالعمل وبناء علاقات الزمالة مع باقي الموظفينوالمسؤولين وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لإنجاز الأعمال المكلفين بها.

واضافت أن المشاركين في الدورة أثبتوا جدية في العمل وهمة عالية في إكتسابالمزيد من المهارات والخبرات ، كما كشفت الدورة عن إستعدادهم لبدء مسيرةالعمل الجاد ومواجهة تحدياته وصعوباته بصلابة.

واشارت الخشتي الى إن تكريم المعينين حديثا يعكس رؤية الإدارة العليا للبنكالتي تؤكد دوما على الإهتمام بالشباب، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، وتذليل كل الصعوبات وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم وفتح آفاق العمل والإبداع والتميز أمامهم لا سيما العناصر الواعية والمتسلحة بالعلم والمعرفة.

وافادت أن خريجي البرنامج التدريبي من المعينين كانوا عند حسن الظن بهم، وحققوا نتائج واعدة ومبشرة، متوقعة أن يكونوا إضافة حقيقية إلى قوة العمل في البنك ورافعة قوية لتنفيذ رؤيته لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.