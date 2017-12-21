صندوق التنمية الكويتي يقرض الصين 9 ملايين دينار لبناء مستشفى

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:32 21/12/2017 حدث بتاريخ: 13:33 21/12/2017

تم اليوم في مدينة بكين التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية الصين الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره تسعة ملايين دينار كويتي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع مستشفى وزهونغ الشعبي (المرحلة الثانية) . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية، ونج شون جيج – نائب المدير العام، وزارة المالية، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع السفير سميح جوهر حيات – سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية ووليد البحر – المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق.

يهدف المشروع إلى المساهمة في تغطية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية الأساسية والمتخصصة من سكان مدينة وزهونغ والمدن المجاورة وإلى دعم التنمية الاجتماعية في منطقة نينغشيا هوي ذاتي الحكم من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى وزهونغ الشعبي في مدينة وزهونغ.

ويتكون المشروع من أعمال بناء وتجهيز عدد خمس مباني رئيسية طبية متخصصة في علم الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية والتأهيل الطبي ومبنى للخدمات اللوجستية وما تحتاجه من خدمات أخرى وبسعة 498 سرير في موقع جديد في المدينة تم تخصيصه كمنطقة صحية، كما يشمل المشروع توريد وتوفير المعدات الطبية والأثاث والخدمات الإستشارية.

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الـ 38 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية الصين الشعبية، حيث سبق أن قدم الصندوق لها 37 قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 279.99 مليون دينار كويتي.