تشغيل أول أنظمة الطاقة الشمسية بالجامعة بموقع كيفان

جامعة الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:05 21/12/2017 حدث بتاريخ: 13:29 21/12/2017

أعلنت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت المهندسة حميدة عجيل الخالدي عن قيام قطاع صيانة كيفان بتشغيل أول أنظمة الطاقة الشمسية بجامعة الكويت، وأنه في إطار سعي جامعة الكويت على مواكبة سياسة الدولة في استخدام الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة البترول ومراعات الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة وأهمها غاز (CO2) وذلك التزاماً بالمعاهدات الدولية المنظمة.

وأضافت م.الخالدي قائلة أن جامعة الكويت حريصة كل الحرص على مواكبة التطورات والالتزام باستخدام أحدث الوسائل داخل مبانيها، فتم مؤخراً تركيب أول نظام تجريبي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10 ك وات، مضيفةً أنه من نتائج تشغيل النظام انتاج كمية من الطاقة الكهربائية تساوي 1600KWH=1.6MHH.

واردفت الخالدي قائلة أن الإدارة ماضية قدماً حالياً على تدريب وتأهيل موظفيها للتعامل مع النظام وطرق وتشغيله.