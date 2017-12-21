"التربية" و"البنك الدولي" يعقدان اجتماعا لمناقشة برنامج اصلاح التعليم

جانب من الاجتماع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:48 21/12/2017 حدث بتاريخ: 12:48 21/12/2017

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي صباح اليوم الخميس الاجتماع الختامي مع البنك الدولي لمناقشة برنامج إصلاح التعليم المتكامل في المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني لتحسين جودة التعليم المدرسي بهدف تعزيز تحصيل الطالب في المدارس الكويتية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال التطوير والتحسين المؤسسي للمناهج والتدريس والتعليم والمسائلة في النظام والكفاءة.

ويعمل البرنامج على تطوير المناهج الدراسية ومصادر التعليم، والاطار الوطني لسياسات المعلم واطار وسياسات التنمية المهنية المستمرة، ووضع برنامج القيادة والادارة المدرسية، والمعايير الوطنية للتعليم والتقويم الوطني للتعلم، واخيرا التخطيط الاستراتيجي.