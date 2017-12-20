الوزير الصالح: إحالة صفقة طائرات "كاراكال" على "الفساد" و"المحاسبة" للتحقيق بها بناء على رغبة رئيس الوزراء

الوزير الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:45 20/12/2017 حدث بتاريخ: 15:31 20/12/2017

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه بناء على رغبة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بحماية المال العام وصيانته فقد تقرر إحالة صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات بشأنها.

وقال الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "بشأن ما أثير في إحدى وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء حول صفقة مروحيات (كاراكال) فإنه تقرر أيضا إحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنه بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".