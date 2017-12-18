أمير البلاد: نشيد بجهود الوزراء السابقين ونقدر جهودهم خلال فترة توليهم مناصبهم

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة السابق الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:22 18/12/2017 حدث بتاريخ: 15:22 18/12/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة السابق الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات السابق ياسر حسن أبل ووزير الصحة السابق الدكتور جمال منصور الحربي ووزير الأشغال العامة السابق عبدالرحمن عبدالكريم المطوع ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء السابق عصام عبدالمحسن المرزوق ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق فالح عبدالله العزب ووزير التربية ووزير التعليم العالي السابق الدكتور محمد عبداللطيف الفارس.

وقد أشاد سموه رعاه الله بأدائهم لمسؤولياتهم بكل تفاني واخلاص مقدرا سموه حفظه الله جهودهم وعطاءهم خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.