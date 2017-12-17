وزير الصحة باسل الصباح: لم اصرح مطلقا بإلغاء قرار رفع رسوم العلاج على الوافدين

باسل الصباح متحدثا للصحفيين اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:48 17/12/2017 حدث بتاريخ: 19:48 17/12/2017

رفع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أسمى أيات الشكر والتقدير لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ثقتهم الغالية لتكليفه بحقيبة وزارة الصحة راجيا من الله أن يكون عند حسن ظنهم.

واكد الصباح انه سيسعى جاهدا لتحقيق طموحات الشعب الكويتي من اجل الإرتقاء بالخدمات الصحية إلى أعلى مستوى.

واوضح ان ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر ومواقع اعلامية حول التصريح الذي أدلى به على هامش الاستقبال المقام بالوزارة اليوم قال انه لم يصرح مطلقا بإلغاء قرار رفع رسوم العلاج على الوافدين وانما قال انه سيسعى لإعادة جسور الثقة بين المواطن والخدمات الصحية التي تقدم في كويتنا الغالية وعدم التردد في استمرارية أو إصدار كافة القرارات التي تقود لتحقيق تلك الغاية التي ستؤدي بالنهاية - بإذن الله - لأن تكون الخدمات الصحية في الكويت هي الخيار الأول والأمثل للمواطن الكويتي عند حاجته لها.