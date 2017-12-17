الوزير الصالح: أمير البلاد تفضل بمكرمة أميرية بتغطية التكاليف المالية لـ"خليجي 23"

أنس الصالح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:33 17/12/2017 حدث بتاريخ: 17:33 17/12/2017

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) أنس الصالح ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تفضل بمكرمة أميرية حيث تكفل سموه بتغطية كافة المصاريف المالية اللازمة لاستضافة البطولة التي ستقام في دولة الكويت في الفترة من 22 ديسمبر الحالي الى الخامس من يناير المقبل.

وقال الصالح في تصريح لـ (كونا) اليوم الأحد ان "هذه المكرمة الاميرية تضاف الى سجل مبادرات حضرة صاحب سمو الكريمة التي تجسد اهتمام سموه بابنائه الشباب وتشجعهم على بذل قصارى الجهد من اجل رفع اسم الكويت واعلاء مكانتها".

واضاف انه تشرف صباح اليوم بلقاء سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وأطلع سموه على آخر الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة (خليجي 23) من اجل ظهور هذه الدورة بالمستوى اللائق كونها تجمع اشقائنا من رياضيين واداريين في دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الاشقاء في العراق واليمن.

وقال الصالح "اكدت لسمو امير البلاد ان رئيس واعضاء اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة (خليجي 23) وجميع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية للتحضير للبطولة والمتطوعين والمتطوعات يبذلون قصارى جهدهم ويواصلون العمل بالليل والنهار لاستكمال كافة المتطلبات المطلوبة منهم حتى يكون الجميع جاهزا ومستعدا لاستضافة فعاليات البطولة سواء يوم الافتتاح ويوم الختام وبقية ايام البطولة بالشكل اللائق والراقي والذي يعكس اهمية هذه البطولة".

واضاف "اوضحت خلال اللقاء انه على الرغم من ضيق الوقت على افتتاح البطولة في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الحالي نظرا لان قرار استضافة دولة الكويت للبطولة لم يصدر الا في الاسبوع الماضي الا انني اؤكد ان جميع الجهات المعنية باستضافة الكويت لهذه البطولة بدأت ومنذ اليوم الاول لصدور قرار الاستضافة بالعمل على قدم وساق من اجل انهاء كافة الترتيبات والاستعدادات لتصبح كافة المتطلبات جاهزة لانطلاق البطولة".

واشاد الوزير الصالح بتضافر الجهود والتعاون القائم بين كافة الجهات المعنية لاستضافة هذه البطولة منوها بتسخير هذه الجهات كافة امكانياتها لخدمة هذه البطولة من كافة الجوانب بهدف اظهار قدرة وابداع الشباب والشابات الكويتين على حسن التنظيم والاعداد بالشكل الذي يبين الوجه الحضاري للكويت ويعكس مدى التقدم والرقي والخبرة التي يتمع بها ابناء الكويت.