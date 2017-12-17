الكهرباء: دراسة لربط شبكة الكهرباء الخليجية مع العراق

بوشهري والدليمي خلال الاجتماع

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:42 17/12/2017 حدث بتاريخ: 15:43 17/12/2017

اجتمع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري اليوم مع وكيل وزارة الكهرباء العراقية عادل الدليمي بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أحمد الابراهيم والوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري لدراسة مدى إمكانية الربط بين الشبكتين.

وفي مستهل الاجتماع رحب وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري بالحضور، مستعرضا أبرز الانجازات التي حققتها منظومة الربط الخليجي منذ تأسيسها، وأهمهما المحافظة على استقرار شبكات كهرباء الدول الأعضاء التي تشملها المنظمة.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق فني مشترك لدراسة الربط الكهربائي التزامني على ان يتم مناقشة نتائج الدراسة في اجتماعات قادمة.