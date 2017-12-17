الوزيرة بوشهري: كل الدعم لبنك الائتمان لتعزيز دوره في حل القضية الاسكانية

وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:11 17/12/2017 حدث بتاريخ: 13:11 17/12/2017

قامت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري صباح اليوم بزيارة إلى بنك الائتمان الكويتي بمناسبة توليها مهام منصبها، حيث التقت نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف ونوابه والقياديين في البنك.

واطلعت بوشهري ـــ خلال جولة تفقدية بعدد من ادارات واقسام البنك ـــ على آلية سير العمل والدورة المستندية الكاملة للقروض الاجتماعية والعقارية وقروض المحفظة، حيث قدم مدير البنك شرحا حول دورة القرض، والمراحل التي يمر بها الطلب وفوائد الربط الالكتروني المركب مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إذ يكفل تدفق المعلومات المتعلقة بالعميل بسلاسة شديدة بحيث يتسنى اعطاء رد على طلب القرض خلال دقائق.

وخلال لقاء موسع مع قياديي البنك استمعت بوشهري الى ايجاز حول ستراتيجية البنك وخططه المستقبلية، والأهداف التي يسعى الى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الانشائية أو بزيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.

وفيما أشادت بوشهري بالنقلة النوعية التي حققها البنك خلال المرحلة الماضية لا سيما التحول الى انجاز كل المعاملات الكترونيا واطلاق القروض (on line) أكدت أنها ستبحث مع ادارة البنك ومجلس الادارة سبل دعم وتعزيز دور البنك وتجاوز كل العقبات والعراقيل لا سيما المتعلقة بطول فترات سداد القروض والتحديات المالية التي قد يواجهها وذلك بهدف مواصلة وتعزيز دوره في حل القضية الاسكانية.

وقالت :إنها اطلعت على الدراسات المتعلقة بمشروع "إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك" الذي يستهدف توفير الحل الشامل للأزمة الإسكانية في الكويت، مع التركيز على الشق التمويلي لها وإيجاد أفضل الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين.

واوضحت بوشهري ان بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية يقومان بدور هام وحيوي، باعتبارهما قاطرة حل القضية الاسكانية في البلاد وتاليا فإن تقديم كل دعم ممكن وازالة العراقيل التي قد تواجههما أمر مطلوب.

في الوقت ذاته أشادت الوزيرة بوشهري بالاهتمام الذي تبديه ادارة البنك بالشباب الكويتي، مشيرة إلى أن شغل العناصر الوطنية الشابة للعديد من المناصب القيادية في البنك أمر يدعو الى الفخر والاطمئنان الى المستقبل.

من جهته، عبر المضف عن سعادته بزيارة الوزيرة، معربا عن تهنئته لها بثقة القيادة السياسية لتولي الحقيبة الوزارية وتمنياته لها بالتوفيق في خدمة الكويت وشعبها .