طائرات النادي العلمي زيَّنت سماء الكويت

طائرات فريق النادي العلمي للطيران رسمت لوحة فنية مبهرة في سماء الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:35 14/12/2017 حدث بتاريخ: 13:36 14/12/2017

دعماً لحملة "كفيت ووفيت يا بوناصر.. خليجنا واحد"، قدم فريق النادي العلمي للطيران عروضاً وتشكيلات جوية مميزة رسمت لوحة فنية مبهرة زينت سماء الكويت على شاطيء فندق المارينا، حيث حملت طائراته الشراعية علم دولة الكويت، ولافتات تحمل شعاري "كفيت ووفيت يا بوناصر "، و "خليجنا واحد"، وأعلام دول مجلس التعاون الخليجي، وشعار النادي العلمي الكويتي، وشهدت الحملة تفاعل كبير من المواطنين والمقيمين.

وأكد أمين صندوق النادي العلمي المهندس أوس النصف، حرص النادي العلمي على المشاركة الفعالة في مثل هذه الحملات والمبادرات الوطنية التي تدعو إلى الفخر بجهود صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه - وسعيه الدائم لوحدة الصف الخليجي والتكاتف بين الاشقاء ومحاولاته الحثيثة لتجنيب المنطقة آثار النزاعات لذلك نقول لسموه: "كفيت ووفيت يا بوناصر" و "خليجنا واحد"، مضيفاً أن جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه - في الإصلاح والوحدة ستظل حاضرة في قلوبنا وعقولنا وقلوب وعقول كل شعوب الخليج العربي قاطبة.

وأشاد بتفاعل كل أبناء الكويت بالدور الكبير لصاحب السمو أمير البلاد والوقوف خلف سموه وتقديرهم الكامل لسعى سموه الحثيث والمتواصل لرأب الصدع ولم الشمل الخليجي وفخرهم بسموه وحياديته وموضوعيته في تناول الأمور.



من جانبه، أكد رئيس فريق النادي العلمي للطيران محمد احمد الصقر، ان احياء الفريق لحملة "كفيت ووفيت يا بوناصر.. خليجنا واحد" جاءت تعبيراً وتقديراً لحنكة وحكمة سمو الأمير – حفظه الله ورعاه - في لم شمل البيت الخليجي، وهذا ما ‏عهدناه في سموه سائلين المولى عز وجل ان يوفق سموه ويسدد خطاه ويديمه للكويت وشعبها ‏فخرا وسندا وعزا.

وأضاف ان مثل هذه المبادرات التي يسعى النادي العلمي لإحيائها وترسيخها في نفوس ابناء الشعب الكويتي تضفي روح الحس الوطني لدى أبنائنا وتعزيز روح الانتماء الوطني والخليجي وخلق جيل شغوف بحب وطنه الأم الكويت وارتباطه الوثيق بدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يسعى النادي العلمي لتحقيقه ضمن أهدافه ورسالته.

وأشار إلى ان الفريق اختار موقع الطيران على شاطيء فندق المارينا لإيصال الرسالة للجميع حيث يشهد هذا المكان تجمع كبير للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى ان الفريق قدم عروضاً وتشكيلات جوية وحملت طائراته علم دولة الكويت، ولافتات تحمل شعاري "كفيت ووفيت يا بوناصر "، و "خليجنا واحد"، وأعلام دول مجلس التعاون الخليجي، وشعار النادي العلمي الكويتي، بجانب العروض والتشكيلات الجوية المميزة التي رسمت لوحة فنية مبهرة في سماء الكويت.

وبيَّن ان الفريق خلال الأشهر الثلاثة الماضية كثف تدريباته استعداداً لموسم الطيران 2018 واحتفالات هلا فبراير والأعياد الوطنية، معلناً أن الفريق سيقوم بعمل العروض الجوية على شارع الخليج العربي طوال فترة المهرجان والأعياد الوطنية ولكن بفترات متفاوتة، ويتم خلالها اختيار أنسب الظروف المناخية بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية بالطيران المدني، واتباع اجراءات الأمن والسلامة.

ولفت إلى ان موسم الطيران لهذا العام بدأ منذ أول نوفمبر ويستمر حتى نهاية مارس 2018، وهناك عدة مشاركات وأعمال تطوعية سيقوم بها الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 15 مشاركة ستشهدها جميع أنحاء البلاد، داعياً محبي هواية الطيران الشراعي زيارة مخيم الفريق في جنوب الكويت بعد رحال الكيلو 83 حيث يتجمع الفريق هناك ويقوم بتدريباته الخاصة، والمخيم مفتوح لإستقبال جميع المواطنين والمقيمين المحبين لهذه الهواية.

وذكر الصقر ان من ضمن أهداف الفريق استقطاب الشباب الكويتي نحو هذه الهواية الممتعة التي يتبناها النادي العلمي، وتشهد تطوراً ملحوظاً واقبالاً كبيراً من الشباب الكويتي، مبيناً ان الفريق يسخر هذه الهواية في خدمة القضايا الحالية والأوضاع الراهنة في الكويت والخليج، وجميع أعماله تأتي تحت مظلة النادي العلمي الكويتي.